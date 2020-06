Lady Gaga regala la sua giacca a una ragazza conosciuta per caso: la motivazione

Perché Lady Gaga ha regalato una giacca a una ragazza? La motivazione è commovente!

La cantante è stata paparazzata a Malibù insieme al fidanzato Michael Polansky e in alcune foto si può vedere mentre regala la sua giacca di pelle a una ragazza.

Diversi giornali americani hanno deciso di indagare sull'avvenimento e hanno scoperto cos'è successo. La ragazza in questione si chiama Shannon, ha 27 anni e ha raccontato a Today che inizialmente non aveva nemmeno riconosciuto Gaga.

"Stavo camminando verso il mercato e le ho detto: 'Hey, hai davvero una giacca da dura'. E lei mi ha risposto grazie. In quel momento ho riconosciuto la voce. Di solito non sono una che rincorre le celebrità" ha spiegato. Poi ha aggiunto di aver deciso di raccontarle la sua storia: "Avevo una storia da condividere con lei e ho sentito questo bisogno che la sentisse da me. Quindi sono tornata indietro e le ho detto: 'Hey, sei Lady Gaga giusto? Il mio migliore amico delle superiori era un tuo grandissimo fan. E tu sei la ragione per cui ha fatto coming out con me. Tutti i suoi primi cinque tattoo sono dedicati a te. Recentemente anche mio fratello ha fatto coming out e quindi volevo solo dirti grazie per essere così un'incredibile alleata".

Ed è stato in quel momento che Lady Gaga ha deciso di regalarle la sua giacca: "Mentre le stavo raccontando questa storia, si è tolta la giacca e mi ha detto: "Hai adorato la mia giacca così tanto. Tieni. È tua. Indossala ora. Sarai una dura con questa adesso".

Che bel gesto!

