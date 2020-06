Mattias, il figlio di Tina Cipollari e Kikò Nalli fa il trapper: "Non voglio il loro aiuto"

Mattias è giovanissimo ma ha già le idee chiare. Il figlio maggiore di Tina Cipollari e Kikò Nalli, fratello di Francesco e Gianluca, vuole fare il trapper. E la sua carriera è appena iniziata.

Inizialmente, Mattias, che si fa chiamare Nillas, voleva partecipare a Uomini e Donne non appena maggiorenne ma, successivamente, ha capito che la sua strada era la musica. E ad aprile ha lanciato il singolo Com'è che va, e a maggio Ex Ex, entrambi insieme a Rebel.

Visualizza questo post su Instagram ⛓ “EX EX” è disponibile anche su Spotify link nelle stories⛓ Un post condiviso da ⛓NILLY⛓ (@nillas.official) in data: 1 Mag 2020 alle ore 6:04 PDT

17mila follower su Instagram e un grandissimo amore per la musica, intervistato dal settimanale Mio, Nillas ha dichiarato di non voler essere aiutato da nessuno, tantomeno dai suoi genitori: "I miei genitori vorrebbero spingermi e darmi una mano. E' comprensibile che desiderino aiutarmi, ma io non voglio alcun tipo di aiuto da parte loro."

"La musica è sempre stata una mia grande passione" ha raccontato, aggiungendo che il suo obiettivo è arrivare alle persone: "Mi piacerebbe arrivare al cuore delle persone e portare messaggi positivi."

