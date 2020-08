Emma, in uscita il 28 agosto il nuovo singolo “Latina”

Emma Marrone torna in scena con un nuovo singolo: si intitola “Latina” e uscirà il 28 agosto, come annunciato dalla stessa cantante sui social. Il brano è stato scritto per lei da Dario Faini, Edoardo D’Erme e Davide Petrella, mentre la produzione è stata affidata a Dardust.

“E ancora non so come mai mi cerchi in un’altra se sono qui… mi maledirai”, questa è la citazione del nuovo brano che Emma ha inserito nel suo post su Instagram.

Del brano la cantante salentina ha detto: “Ho ricevuto Latina il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella. Mi sono emozionata – ha sottolineato - era inaspettata... e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate. Mi piacciono le sfide, mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo, una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione – ha concluso - sono pronta per questo nuovo cambiamento”.

Ma questa non è l’unica novità che riguarda Emma: l’artista, infatti, tornerà a esibirsi nella primavera del 2021. I concerti inizieranno a maggio con il tour Fortuna Live Palasport, mentre il 6 giugno è prevista una serata speciale all’Arena di Verona.