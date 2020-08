I genitori di Laura Pausini festeggiano i 50 anni di matrimonio

Avevano rimandato la festa a causa del Covid, ma alla fine le nozze d'oro di Gianna e Fabrizio Pausini si sono festeggiate. C'erano anche le due figlie, la cantante Laura e sua sorella Silvia, e i tre i nipoti, il tutto immortalato con una foto di famiglia su Instagram: "Da questo bacio è nata una storia meravigliosa. Siete opposti e siete perfetti. Complici. Siamo nate e cresciute in un equilibrio sognante e tra sgridate nascoste da un sorriso. Non potevamo chiedere di più. Siamo così orgogliose di essere vostre figlie... Siete un grande esempio per noi". Così scriveva il 14 marzo scorso sul suo profilo la Pausini, rammaricata per il fatto di dover rimandare la festa: "I vestiti sono pronti, l’amore anche di più... Presto festeggeremo la vostra vita insieme e non vediamo l’ora!".

Per celebrare i 50 anni di matrimonio, i genitori di Laura, Gianna e Fabrizio, hanno dovuto aspettare tempi migliori in epoca di pandemia. E così in questi giorni si sono finalmente risposati con una festa in grande stile. La mamma che vestiva Giorgio Armani, la messa in chiesa, le mascherine bianche personalizzate, la musica da ballo durante la festa, con pezzi di Ray Charles, Elvis Presley, Charles Aznavour, The Platters e Michael Bublé. E pochissimi invitati, solo i familiari e gli amici più stretti per non rischiare di contagiarsi.

Insomma delle nozze d'oro in grande stile e infine un commento della figlia Laura, affidato ai social: "Oggi come oggi, è difficile vedere una coppia arrivare a questo traguardo ed è un insegnamento per noi e per i nostri bambini. Chissà se loro due si rendono conto di cosa hanno fatto per tutti noi. Vi amiamo tanto mamma e babbo. Auguri ❤️"