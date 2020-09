Beyoncé stupisce la neo mamma Katy Perry con un bellissimo omaggio

Beyoncé ha inviato all'amica Katy Perry uno splendido bouquet di fiori bianchi per celebrare la nascita della figlia Daisy Dove. Katy ha dato il benvenuto alla sua prima bambina con il fidanzato Orlando Bloom la scorsa settimana.

La cantante e neo mamma ha rivelato sulle sue storie di Instagram che l'amica le ha regalato un mazzo di fiori per festeggiare la nascita. Katy ha incluso il biglietto che diceva: "Congratulazioni per la nuova aggiunta alla tua famiglia! Beyoncé".

Secondo il Daily Mail, Beyonce ha ordinato i fiori al Mark's Garden tramite un designer di fiori, con prezzi a partire da 250 dollari.

Il 28 agosto è uscito il suo nuovo album Smile, insomma un anno ricco di "nascite" per Katy che solo qualche tempo fa raccontava sui social le sue sensazioni sulla gravidanza: "Due o tre anni fa ero davvero terrorizzata dall'idea. Pensavo, non so come farò mai. È pazzesco. Riesco a malapena a prendermi cura di me stessa".

Un gran bel passo in avanti quindi per la popstar.

(Credits: instagram.com/katyperry)