Ghali chiede giustizia per Willy Monteiro Duarte: "Ucciso dall'ignoranza"

La vicenda di Colleferro sta facendo discutere tutto il Paese e anche tantissimi artisti hanno voluto esprimere la propria solidarietà e vicinanza alla famiglia di Willy Monteiro Duarte, 21enne ucciso a botte da un gruppo di ragazzi. E anche Ghali ha pubblicato un post con l'hashtag #giustiziaperwilly.

"Giustizia per Willy Monteiro Duarte. 21 anni, era intervenuto per calmare una rissa ed è stato pestato a sangue fino a non respirare più" ha scritto il rapper, dopo aver pubblicato una foto del ragazzo: "Willy è stato ucciso dall’ignoranza, dall’odio, dal razzismo e dagli ideali di 4 ragazzi del quale i familiari hanno risposto dicendo: ‘era solo un immigrato’. È un problema ricorrente nel nostro paese e mi ha fatto tornare in mente alcuni episodi della mia vita in cui l’ho scampata per un pelo, in cui aspetti che si stanchino di tirare calci e pugni, in cui chiedi pietà e il perché sperando di riuscire a rialzarti da terra."

E poi ha continuato: "I veri criminali sono altri, i veri atleti sono altri. Gli occhi di Willy sono altri. Gli occhi della nuova generazione, di chi è stanco di fare a pugni, di chi cerca altro, di chi a differenza mia e dei miei coetanei non ha bisogno di ribadire dei concetti basilari come quelli sulla violenza."

"Che questo sia l’ennesima sveglia per quanto sia inimmaginabile il dolore dei suoi cari" ha terminato Ghali: "È così egoista fare di una tragedia una lezione ma infondo spero che lo sia per tutti. Siamo stanchi, il pentimento tardivo non serve a nulla in casi come questo. Giustizia per Willy."

Ma non solo Ghali, anche altri cantanti hanno espresso il loro pensiero. Come Alessandra Amoroso, che ha scritto: "C’è poco da dire e poco da fare quando a parlare sono l’ignoranza, l’odio, la cattiveria. Ma cosa stiamo diventando? Ma nessuno davvero è capace di porre fine a tutto questo? Non siamo capaci di aiutarci, di esserci l’uno per l’altro, dove cavolo andremo a finire?" o Piero Pelù: "Per Willy e per tutti noi voglio una giustizia giusta che sia da esempio per quei violenti che proliferano impuniti oggi in Italia, voglio una scuola, una cultura, una televisione, dei social e una politica che educhino alla curiosità ed al rispetto."