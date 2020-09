Drake condivide orgoglioso una foto del primo giorno di scuola di suo figlio

Per Adonis, figlio di Drake, 3 anni il prossimo 13 ottobre, è arrivato il momento di cominciare ad andare a scuola. E papà Drake, orgogliosissimo, ha postato una foto del primo giorno del piccolo su Instagram.

"Primo giorno di asilo... il mondo è tuo, ragazzo" ha scritto Drake nella didascalia della foto, dove Adonis, nato dalla breve relazione del cantante con Sophie Brussaux, è pronto per andare a scuola.

Visualizza questo post su Instagram First Day Of School...The World Is Yours kid Un post condiviso da champagnepapi (@champagnepapi) in data: 9 Set 2020 alle ore 5:52 PDT

Ovviamente sono tantissime le persone che hanno lasciato un commento per incoraggiare il piccolo: da migliaia di fan fino ad alcune star, come Justin Bieber, Tiesto, Ty Dolla Sign, Quavo, 21 Savage e Chance The Rapper.

In realtà, Drake non ha sempre amato mostrare il figlio su Instagram. Nonostante per la Festa del Papà, avesse postato una bellissima foto di Adonis, il cantante ha spiegato che prima di maggio non voleva che il figlio fosse troppo esposto sui social. Qualche mese fa, Drake ha raccontato di aver cambiato idea: Adonis non deve essere costretto a vivere sotto copertura solo perché figlio di una celebrità.

Ascolta la nostra web radio dedicata a hip hop e r'n'b!