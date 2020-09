Il rapper 50 Cent regala 30.000 dollari ai dipendenti di un fast food

50 Cent ha fatto una incredibile sorpresa ai dipendenti di un Burger King del Queens, distretto di New York. Il rapper, tra i più famosi a livello internazionale, si è presentato ai ragazzi e ha distribuito a tutti banconote per un valore totale di ben 30.000 dollari.

L'incontenibile entusiasmo dei destinatari del generoso gesto è stato immortalato in un video realizzato con l'amico Jay Mazini, famoso per video virali dello stesso tipo in cui regala soldi a perfetti sconosciuti.

Nel video si vedono i dipendenti del Burger King gridare di gioia quando alla finestra compare il celebre rapper, che poi comincia a distribuire soldi in contanti ai ragazzi increduli.

Jay Mazini ha raccontato di essersi recato in quel Burger King con l'amico 50 Cent (all’anagrafe Curtis James Jackson III) per fare una buona azione. Poi ha spiegato: «Lui ha regalato 30.000 dollari a delle persone che stanno lavorando duro in questo periodo di emergenza. Nonostante la pandemia questi ragazzi lavorano sodo e non guadagnano molto. Ho detto a 50 Cent che questo gesto gli porterà solo cose buono, è buon karma. Lui ha cambiato la giornata di molte persone e si è connesso con loro. Tutti su le mani per 50! Se lo merita!».

(Credits photo: Youtube)