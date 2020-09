Selena Gomez scrive a Mark Zuckerberg: “Aiutateci a fermare l’odio e la disinformazione sui social”

Quello degli haters sui social è un problema sempre più diffuso che colpisce tutti, dai personaggi famosi fino alle persone comuni. I leoni da tastiera purtroppo non si fermano davanti a niente e il fenomeno è ormai diffuso in tutto il mondo. Ecco perché Selena Gomez ha deciso di scrivere personalmente a Marx Zuckerberg, il numero uno di Facebook, per segnalargli la gravità del problema.

L’artista ha focalizzato l’attenzione, in particolare, sui messaggi razzisti e sulla disinformazione che ormai dilaga sul noto social; tra le stories di Instagram ha pubblicato il messaggio che ha inviato al CEO dell’azienda Zuckerberg e anche al direttore generale Sheryl Sandberg per chiedere loro maggiore attenzione e maggiori controlli per combattere quanto accade sui social.

“È passato un po’ di tempo da quando ci siamo fatti una chiacchierata – ha esordito Selena nel suo post - abbiamo un problema serio. Facebook e Instagram vengono usati per diffondere odio, disinformazione, razzismo e intolleranza. Vi scrivo per chiedere a entrambi di aiutarci a fermare tutto questo – ha sottolineato, rivolgendosi a Zuckerberg e Sandberg – dovreste chiudere i gruppi e i profili che diffondono parole di odio, violenza e disinformazione”.

Selena Gomez è preoccupata anche del fatto che questi messaggi sbagliati diffusi sui social possano influenzare gli elettori alle prossime elezioni presidenziali statunitensi che si terranno a novembre: “Il nostro futuro dipende da queste votazioni – ha proseguito – questo è l’anno delle elezioni. Non possiamo permetterci la diffusione di notizie false su questo tema. Deve esserci il controllo di quanto viene pubblicato e la responsabilizzazione degli utenti. Spero di avere vostre notizie al più presto”. Non resta che attendere la risposta da parte dei capi di Facebook.