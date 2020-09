Loredana Bertè ricorda Mia Martini nel giorno del compleanno: "Auguri Mimì, mi manchi"

Il 20 settembre Loredana Bertè ha compiuto 70 anni. Un traguardo importante che la cantante non ha fatto passare inosservato. Ieri, infatti, ha pubblicato una foto bellissima - con dedica - di sua sorella Mia Martina, nata anche lei il 20 settembre di 3 anni prima.

Loredana ha voluto mandare un messaggio alla sorella, un messaggio di una dolcezza indescrivibile, che scalda anche i cuori più bui. Le due si abbracciano e sorridono, uno scatto semplice che mostra l'amore che c'era tra loro.

"Auguri Mimí! Qui tutto bene, tra una pandemia ed io che imparo ad usare i social anche se li odio. Qui ti amano sempre tutti e la tua musica va alla grande, quanto manchi. Stanotte ti ho messo la solita sigaretta ed un cioccolatino. Sí, sono 70 per me ma tu non scherzi con i tuoi 73! Ti amo e sei dentro di me in ogni istante sempre e per sempre". Non ci sono commenti.

Ecco il post commovente.