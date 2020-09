Fedez annuncia l’arrivo del nuovo singolo “Bella storia”

Fedez sta per iniziare una nuova avventura musicale: il 25 settembre uscirà il suo nuovo singolo intitolato “Bella storia” e prodotto da d.whale. Lo stesso rapper lo ha annunciato sul suo profilo Instagram, dove ha pubblicato una foto che lo ritrae con un nuovo look con i capelli coloratissimi.

Visualizza questo post su Instagram Fuori il 25 Settembre ☮️ Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 21 Set 2020 alle ore 6:23 PDT

Fedez ha fatto sapere che il pezzo avrà un sound che ricorderà molto gli anni ’80, mentre il testo parlerà della voglia di buttarsi in una storia senza inibizioni, per vivere il momento e sfruttare ogni possibilità che la vita offre.

Nel frattempo, il tormentone “Bimbi per strada (Children)” ha raggiunto il disco di platino. Dopo questi risultati, Fedez è pronto per tornare in pista con nuova musica che di certo farà contenti i suoi fan.