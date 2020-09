Elettra Lamborghini e Afrojack partono per la luna di miele: la location è ancora segreta

Dopo l'attesissimo "si" pronunciato lo scorso sabato (26 settembre) dall'ereditiera Elettra Lamborghini e dal dj olandese Nick van de Wall, la coppia di neo-sposini è partita per la luna di miele.

Il matrimonio da sogno, celebrato nella splendida cornice del Lago di Como alla presenza di un centinaio di invitati, è stato perfetto. Elettra, felicissima, ha dichiarato: "Non potevo immaginare una giornata migliore“. Al party c'era anche David Guetta, noto collega del dj olandese Afrojack, che ha dedicato alla coppia di amici la sua canzone d'amore, "Without You", sulle cui note i due sposini hanno ballato un romantico lento.

Ormai la paura del Coronavirus (che aveva spinto l'ereditiera a ridurre gli invitati e ad imporre delle regole di sicurezza) e i pettegolezzi sull'assenza della sorella Ginevra non contano più.

Dopo una serata da sogno e la prima notte di nozze trascorsa nella stessa splendida location in cui è stato festeggiato il matrimonio, domenica mattina la coppia ha fatto colazione ed è partita su un volo privato con tutta la famiglia.

Elettra e Nick sono arrivati in elicottero a Rotterdam, dove però si tratterranno per poco prima di ripartire.

Elettra aveva dichiarato che non si tratterà di una vera e propria luna di miele. In ogni caso, per scoprire quale sarà la meta del loro primo viaggio da marito e moglie, non resta che seguirli sui social.

(Credits photo: Instagram/elettramiuralamborghini)