Elettra Lamborghini perde Lolita, la sua cavalla, dopo 16 anni

A pochi giorni dal matrimonio con il suo Afrojack, Elettra Lamborghini è costretta ad affrontare un grande dolore: la morte della sua amata cavalla Lolita du Ruet.

Il cavallo, come ha raccontato la stessa ereditiera in una commovente lettera di addio postata sui suoi canali social, è morto durante un intervento a seguito di una colica.

Elettra, che con Lolita ha trascorso 16 lunghi anni, ha postato diverse foto che le ritraggono felici insieme chiedendosi disperata: "Come è potuto accadere Amore mio?! Ancora non ci posso credere... ero sicura che sarebbe andato tutto bene.. sei sempre stata cosí forte... ero sicura che avremmo avuto ancora cosí tanti anni davanti.... forse sto sognando... ma non sono pronta per questo".

La Lamborghini ha voluto spiegare ai fan cosa è accaduto a Lolita. Un racconto intervallato dai ricordi e dalla sua incredulità per l'accaduto: "Lolita mi ha lasciata ieri, per una brutta colica... solo 21 anni non ci posso credere... 16 anni insieme, mi ricordo come se fosse ieri quanto ti ho visto per la prima volta... eri così bella e bisbetica... mi sento cosí male per averti fatta operare... non avrei mai voluto ma ci ho provato, sapevo che sarebbe stato un rischio a 21 anni ma che alternativa avevo?! Farti morire di dolore o con un eutanasia poche ore dopo?!"

Elettra ha raccontato anche quanto sia stata importante Lolita, arrivata in un momento molto delicato della sua vita: "Tutti i ricordi più belli della mia adolescenza li ho con te... ho letteralmente perso la parte più importante della mia vita... mi sento così vuota... pensavo di vederti un giorno con i miei figli sulla tua groppa, ma la vita è imprevedibile. Sei stata il più bel regalo che la vita mi potesse fare.. sei arrivata in un momento per me difficile 16 anni fa, e mi hai letteralmente salvato la vita... sei stata la mia cura la mia migliore amica, non so come ringraziarti e non so adesso come farò senza di te... ti amerò per sempre, mi manchi come l'aria e non vedo l'ora di rivederti un giorno... per sempre sarai Amore mio, riposa in pace principessa".

(Credits photo: Instagram/elettramiuralamborghini)