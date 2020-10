Sanremo 2021: forse Roberto Benigni tornerà sul palco (ma senza monologhi)

Si continua a lavorare alla 71esima edizione del festival di Sanremo, la cui conduzione (come già confermato) sarà affidata alla rodata coppia composta da Amadeus e Fiorello. Secondo recenti indiscrezioni, tra gli ospiti potrebbe tornare anche Roberto Benigni in una versione inedita.

Lo scorso anno il premio Oscar aveva sorpreso gli spettatori entrando in scena accompagnato da una banda, ma aveva annoiato un po' la sua idea di proporre il testo biblico del "Cantico dei cantici", la prima canzone scritta nella storia dell’umanità. Immancabili le polemiche sul web, che non avevano risparmiato commenti sul cachet stellare.

Ebbene, visto che la sua ultima performance sul palcoscenico dell'Ariston non ha convinto completamente il pubblico, per l'edizione 2021 si pensa già di cambiare registro. Si vocifera, infatti, che Benigni su quel palco non sarà solo (quindi niente monologhi): accanto a lui ci saranno altri personaggi dello spettacolo e, tra questi, spunta il nome di Checco Zalone.

A qualche settimana fa risale anche la notizia di un possibile slittamento della data di inizio a marzo: cosa che l'organizzazione sta valutando in base all'andamento dei contagi. Quel che è certo che è che il Festival si terrà e sarà un'edizione "ricca ed intensa".

(Credits photo: Getty)