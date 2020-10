Anna Tatangelo prepara i fan al nuovo singolo oscurando Instagram

Anna Tatangelo è pronta a entrare in una nuova fase della sua carriera: dopo il singolo “Guapo” con Georlier che ha già segnato una svolta importante nella sua musica verso rap e urban, la cantante sta creando suspense tra i fan per l’arrivo del suo nuovo singolo.

Anna ha infatti oscurato il suo profilo Instagram, ossia ha nascosto tutti i post presenti finora, lasciando una sola immagine: uno sfondo nero sul quale campeggia la scritta “C’era una volta…”, ossia il classico incipit delle favole.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 7 Ott 2020 alle ore 2:55 PDT

Dovrebbe essere proprio questo il titolo del nuovo singolo della cantante di Sora che, probabilmente, proseguirà sul nuovo genere abbracciato con la sua ultima canzone, con la quale ha ottenuto enormi risultati, come oltre 4 milioni di ascolti su Spotify e 10 milioni di visualizzazioni su YouTube. Questo cambio di rotta nella carriera di Anna Tatangelo è iniziato, in realtà, già da qualche tempo, dopo la fine della sua storia d’amore con Gigi D’Alessio e quando ha realizzato una nuova versione della sua hit “Ragazza di periferia” in collaborazione con Achille Lauro.