J-Ax ed Ermal Meta: in arrivo un'altra collaborazione?

J-Ax ed Ermal Meta hanno nel cassetto una nuova canzone insieme. Durante una recente intervista, il rapper milanese ha fatto capire di avere tra le mani un pezzo - che lui chiama jolly - da dare in pasto al grande pubblico al momento più opportuno.

I due hanno già collaborato per il pezzo "Un’Altra Volta Da Rischiare", un brano che ha fatto subito breccia nel cuore dei fan ed è stato apprezzato anche dalla critica.

Non ci sono molte altre informazioni in merito. Non sappiamo quando e se uscirà questa nuova collaborazione, non sappiamo di cosa parla la canzone. Il rapper ha solo riferito: "Io nel cassetto ho tante canzoni, tra le quali anche una molto carina che ho fatto con Ermal Meta: non so quando uscirà, è uno di quei jolly che sono lì da giocare quando il destino ti serve delle carte sfavorevoli… allora a quel punto gioco il jolly".

Non ci resta che aspettare l'annuncio ufficiale.