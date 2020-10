Ecco i 20 finalisti di Sanremo Giovani 2020

È arrivata la lista ufficiale dei finalisti di Sanremo Giovani 2020. Sono 20 in tutti e si "sfideranno" dal 29 ottobre al 26 novembre in 5 appuntamenti televisivi e radio, grazie ai quali avranno la possibilità di farsi notare e di passare alle Nuove Proposte del Festival 2021.

Questi 5 appuntamenti sono stati pensati per dare una opportunità a tutti i ragazzi che sono arrivati fino a questo punto: anche chi non verrà scelto per calcare il palco dell'Ariston potrà cantare di fronte al grande pubblico.

Ecco la lista dei finalisti e delle loro canzoni:

Alioth – Titani

Avincola – Goal!

Thomas Cheval – Acqua minerale

Chico – Figli di Milano

Davide Shorty – Regina

Folcast – Scopriti

Galea – I nostri 20

Gaudiano – Polvere da sparo

Gavio – La mia generazione

Ginevra – Vortice

Hu – Occhi Niagara

I Desideri – Lo stesso cielo

Le Larve – Musicareoplano

M.E.R.L.O.T. – Sette volte

Murphy – Equilbrio

Nova – Giovani noi

Scrima – Se ridi

Sissi – Per farti paura

Wrongonyou – Lezioni di volo

Greta Zuccoli – Ogni cosa sa di te