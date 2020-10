Fedez attaccato dai complottisti per una vecchia foto in mascherina: “Sapeva già del Covid”

Nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha telefonato a Fedez e a Chiara Ferragni per chiedere loro di aiutarlo e di sensibilizzare i giovani all’utilizzo della mascherina. Questa telefonato ha scatenato l’indignazione di molti e anche la fervida immaginazione dei complottisti.

Qualcuno, infatti, ha ritirato fuori una vecchia foto che ritrae Fedez con una mascherina nera sul volto, in tempi non sospetti, ossia quando la pandemia non era ancora scoppiata. L’immagine è datata 8 settembre 2019 e Fedez indossa una mascherina ed è seduto a gambe incrociate con accanto il figlio Leone. Secondo i complottisti questa foto dimostrerebbe che il rapper fosse già a conoscenza dell’arrivo del Coronavirus già dall’estate dell’anno scorso. I complottisti sono andati a commentare questo vecchio post rivolgendo pesanti e fantasiose accuse all'artista.

In realtà, i complottisti forse ignorano che molti rapper in passato utilizzavano già la mascherina come accessorio nei loro look, basti ricordare Junior Cally e Myss Keta in Italia, ma anche tanti altri all’estero. Nel settembre del 2019 Fedez ha partecipato alla Milano Fashion Week e per l’occasione decise di indossare la mascherina. Quando i fan gli chiesero perché, lui rispose: “Questa è un’ottima soluzione se avete brufoli o herpes e dovete andare ad eventi importanti”.