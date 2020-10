Fedez abbandona Instagram?

Fedez ha deciso di abbandonare Instagram e i social in generale per un periodo. Dopo alcuni giorni di assenza, il rapper marito di Chiara Ferragni ha deciso di spiegare ai suoi followers il perché della sua decisione.

“Perdonate la latitanza – ha spiegato in una story – sto lavorando come un pazzo insieme a un gruppo di amici per mettere in piedi un progetto che possa aiutare le categorie più colpite in questo momento drammatico. Ho bisogno di metterci la testa giorno e notte perché tutto questo possa prendere vita nel minor tempo possibile, motivo per il quale non sarò presente per un po’. Spero si riesca a far qualcosa di bello e positivo per i lavoratori di questo Paese in tempi brevi. Anzi, brevissimi. Sono certo – ha concluso – riusciremo a fare qualcosa per portare, anche solo per un attimo, un po’ di positività. Ce n’è bisogno come l’ossigeno. Non può piovere per sempre. Un abbraccio a tutti, Federico”.

I motivi che terranno Fedez lontano dai social, dunque, sono nobili; nel frattempo, il rapper e Chiara Ferragni stanno anche aspettando il secondo figlio che sarà una bambina. È dunque comprensibile che l’artista abbia deciso di prendersi una pausa per concentrarsi su cose ben più importanti.