Mahmood ha inaugurato il suo campetto sportivo dedicato ai ragazzi

In questo momento difficile l’iniziativa alla quale ha partecipato Mahmood è un segno di speranza verso il futuro: a Milano, nel quartiere di Gratosoglio, alla periferia sud della città, è stato riqualificato il campetto sportivo. Il cantante è cresciuto proprio in questa zona e ci teneva particolarmente a portare a compimento la sua missione, partecipando alla campagna “Come Together” di Kappa.

Il campetto si trova vicino alle scuole elementari e medie che anche Mahmood ha frequentato da ragazzino: si trova in via Arcadia ed è uno spazio a disposizione di tutta la cittadinanza, pronto ad accogliere bambini e ragazzi non appena l’emergenza sanitaria sarà finita.

L’iniziativa è stata promossa dal brand sportivo da sempre impegnato in questo tipo di attività e da un artista che ha voluto così fare un regalo al quartiere che lo ha visto crescere. “Aprire oggi con Kappa un campetto a Gratosoglio, davanti alle mie scuole medie, mi riempie d’orgoglio – ha scritto l’artista su Instagram – Potrà sembrare il momento più sbagliato farlo di questi giorni così complicati per tutti, ma ora è lì. Grazie a Kappa grazie al sindaco Sala, sono onorato di aver fatto parte di questo progetto. Con tutte le precauzioni necessarie – ha concluso - spero di vedervi presto giocare!”.