Anna Tatangelo è super sexy nell'ultima foto social

"Sono una donna separata, siamo io e mio figlio. Si cresce. Sono le cose nella vita che ti cambiano, ho fatto un grande lavoro su me stessa. Ho un bambino di dieci anni che vive con me, sono sola con mio figlio Andrea e ho scoperto che sono più forte di quanto immaginassi. La verità è che un percorso di sofferenza ti fa crescere". È con queste parole che Anna Tatangelo parla della sua nuova vita.

Archiviata la storia d'amore con Gigi D'Alessio, la cantante di Sora si apre a un nuovo mondo: cambia look e genere musicale... e ritrova una sensualità mai vista prima. A testimoniare il suo cambiamento arrivano alcune immagini che posta sui suoi account social. Anna sorride, è felice, ora si basta da sola.

Visualizza questo post su Instagram Make me smile✨ #scattirubati Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 2 Nov 2020 alle ore 5:18 PST

Quando si parla di Gigi lei preferisce non dire nulla. Resterà sempre una delle persone più importanti della sua vita, ma ora non c'è più tempo per lui. La sua unica priorità è il figlio Andrea. Da quello che sappiamo, oggi l'artista è single, ma qualcosa secondo molti è nell'aria.

Nelle immagini postate su Instagram, infatti, Anna è più raggiante che mai e la didascalia delle foto parla da sola: "Make me smile. #scattirubati". Si riferisce a un uomo?