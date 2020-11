Damiano e Victoria dei Måneskin positivi al Covid-19: il messaggio ai fan

I Måneskin hanno fatto sapere ai fan attraverso il loro canale Instagram ufficiale che due componenti della band sono risultati postivi al test per il Coronavirus: si tratta di Damiano (voce) e Victoria (basso).

Come precisato chiaramente, il messaggio della band rappresenta un'occasione per ribadire quanto sia importante rispettare le regole anti-Covid.

Nella didascalia del post si legge: «Ieri abbiamo fatto i test e due di noi, Vic e Damiano, sono risultati positivi.

Al momento stiamo tutti bene e naturalmente in isolamento.

Abbiamo deciso di condividere con voi questa notizia per ribadire ancora una volta l’importanza del rispetto delle misure indicate dagli esperti perché, come abbiamo provato anche noi sulla nostra pelle, basta nulla per essere contagiati.

È un momento difficile ma dobbiamo tenere duro tutti quanti.

Rimanete distanziati e usate le mascherine.

Noi vi abbracciamo e continuiamo a scrivere musica, da casa».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Måneskin (@maneskinofficial)

Dopo "Il ballo della vita", l'album d'esordio pubblicato nell'ottobre 2018, la band si prepara a lanciare un nuovo album di inediti, anticipato dalla recente (e discussa) pubblicazione del singolo "Vent'anni".

Per il lancio del brano, infatti, i componenti della band si sono fatti ritrarre nudi da Oliviero Toscani e la foto postata su Instagram è stata prontamente censurata dal social network.

(Credits photo: Instagram/maneskinofficial)