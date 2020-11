Il bellissimo discorso di Jennifer Lopez ai People’s Choice Awards dedicato alle donne

Si è svolta a Santa Monica, in California, in modo più contenuto a causa della pandemia, la 46esima edizione dei People's Choice Awards, l'evento che premia ogni anno i personaggi di musica, cinema e spettacolo più amati dal pubblico.

Tra coloro che hanno trionfato nel 2020, Justin Bieber, Sofia Vergara ed Ellen Pompeo. Ad aggiudicarsi invece il riconoscimento di Icona dell'anno è stata Jennifer Lopez che, tra le lacrime, ha accolto il premio con un discorso molto emozionante, ringraziando coloro che le hanno permesso di ottenere questo premio.

Ma JLo si è rivolta soprattutto alle donne, con un incoraggiamento speciale a non arrendersi mai e a lottare per i propri sogni. Queste le sue parole: "Non importa da dove venite. Voglio che sappiate che i vostri sogni sono limitati solo dalla vostra immaginazione, dalla determinazione e dalla volontà di non arrendersi mai. Se in qualche modo vi ho ispirato questo è il premio più grande che potrei mai ricevere. Accetto questo premio con grande umiltà e gratitudine, e speriamo che possiamo iniziare a guarire come un paese e stare insieme uniti e orgogliosi e in armonia. Come latine e come donne, dobbiamo lavorare il doppio per cogliere le opportunità, a volte i miei grandi sogni e le mie ambizioni, hanno innervosito le persone intorno a me (…) Più dicevano che non potevo, più sapevo che dovevo farlo. Quindi ora sono qui molto grata sapendo che la vera misura del mio successo non è nei numeri al botteghino o nei dischi venduti, ma nell'amore che mi sento da tutti voi."

Questo il video del suo discorso.

“Your belief and your faith in me motivates me to keep going.” - @JLo #PCAs pic.twitter.com/txxaI8x6xw — E! People's Choice (@peopleschoice) November 16, 2020

