Tiziano Ferro sostiene le donne vittime di violenza con un post forte ma necessario

Nella Giornata mondiale contro la violenza sulle donne è necessario fare sentire la propria voce. L'umanità deve opporsi ai maltrattamenti e all'aggressività, sempre. Tiziano Ferro, che non si tira mai indietro quando si parla di ingiustizie, ha pubblicato un post bellissimo su Instagram, accompagnato da una caption di impatto e assolutamente giusta.

Una foto in bianco e nero, lui in primo piano con una riga rossa sul volto, simbolo che da sempre indica la violenza sulle donne in tutto il mondo.

Le parole dell'artista di Latina toccano il cuore di ognuno di noi: "Legate. Imbavagliate. Insultate. Sottopagate. È il 2020 e le strisce rosse di dolore e sangue non sbiadiscono sul nostro viso. E ci chiediamo ancora se ci sia bisogno di una legge contro la misoginia?!?".

Sono parole forti, ma necessarie. Il silenzio che troppo spesso accompagna le vittime di violenza deve essere spezzato, anche attraverso la voce di chi può farlo liberamente. È così che, oltre a Tiziano, sono tantissimi oggi i messaggi di questo tipo sui social.