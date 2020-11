Beyoncé, Taylor Swift e Dua Lipa pronte a trionfare ai Grammy 2021

Hanno totalizzato ben 19 nomination in tre ai Grammy 2021. Beyoncé, Taylor Swift e Dua Lipa, saranno le vere protagoniste della 63esima edizione di una delle manifestazioni canore più importanti che ci siano. Tre regine della musica, insomma, il cui talento sarà celebrato anche quest'anno.

Come in tutte le kermesse che si rispettino, però, non sono mancate le polemiche. Ci sono alcuni artisti che non hanno ricevute le adeguate nomination. Tra questi ci sono i Bts, che possono vantare una sola candidatura, e Justin Bieber, che è stato dimenticato per quanto riguarda il premio per miglior album R&B. Poi c'è il caso di The Weeknd che non ha ricevuto alcuna nomination. Lui sarà, infatti, il cantante che troneggerà all'intervallo dei prossimi SuperBowl: ha commentato questa scelta sui social dicendo che il "sistema è corrotto".

Beyoncé ha ottenuto 8 candidature e potrebbe vincere il premio per la canzone dell'anno ("Black Parade"). Taylor Swift, invece, e Dua Lipa sono in lizza rispettivamente con 6 e 5 candidature per gli album "Folklore" e "Future Nostalgia".

I Grammy sono molto attesi: gli artisti che si sono distinti durante il corso dell'anno avranno il loro riconoscimento. Nonostante la situazione sanitaria preoccupante, restano uno dei premi più seguiti. Gli organizzatori, però, ancora non hanno deciso se l'evento sarà in presenza o solo online.