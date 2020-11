Jennifer Lopez nuda sulla copertina del nuovo singolo "In the morning"

Jennifer Lopez è nuovamente in pista con un nuovo singolo. Si chiama "In the morning" e dalla copertina che ha pubblicato sui social promette di essere un vero successo. La cantante ha sconvolto tutti mostrandosi senza veli sulla cover: è "coperta" solo dall'anello di fidanzamento.

A immortalarla in questo scatto stupendo è stato il fotografo Mert Alas, che è riuscito a tirare fuori tutta la forza di J.Lo. Bellezza e talento vanno di pari passo... l'artista non smette mai di stupire il suo pubblico e di restare sulla cresta dell'onda. Il singolo sarà disponibile a partire dal 27 novembre e un paio di giorni fa è stato anticipato da un video teaser molto conturbante. Ora arriva anche la copertina, che conferma questo mood audace e sexy.

A 51 anni, Jennifer è una delle artiste più amate di sempre. Impossibile non apprezzarla!