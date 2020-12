Auguri a Britney Spears, la principessa del pop compie 39 anni

Oggi, 2 dicembre, Britney Spears spegne 39 candeline. Nata nel 1981 a McComb, la cantante è cresciuta a Kentwood, in Louisiana. La sua carriera vanta numerosi successi rimasti nella storia e nel cuore di milioni di fan come "One More Time", "Oops I Did It Again" e "Toxic", mentre nella sua vita privata non sono mancati eccessi e momenti di crisi.

Ma quanto ne sappiamo davvero di lei? Scopriamo alcune curiosità su una delle cantanti più famose ed iconiche degli anni Duemila, che merita certamente un posto d'onore tra le artiste donne di maggior successo della storia con oltre 200 milioni di dischi venduti.

Alla fine degli anni Novanta, con l'incredibile successo dei suoi primi due album, Britney ha dato il via alla rinascita del teen pop.

Il 2001 è l'anno del terzo album (intitolato Britney), ma anche quello che segna il suo esordio al cinema con Crossroads. La cantante inizia il suo processo di maturazione artistica nel 2003, con il quarto album intitolato In the zone, che prosegue nel 2007 con Blackout. Nel 2011 è la prima donna ad aver inserito sette album nei primi due posti della Billboard 200.

Tra concerti, album e tour Britney non si ferma mai, nonostante gli alti e bassi della sua vita privata, nella quale si alternato gossip su ricoveri in cliniche per la salute mentale e fidanzati famosi, come Justin Timberlake, Jason Allen Alexander (con cui convola a nozze per sole 55 ore) e Kevin Federline. Con quest'ultimo si sposa nel 2004 e ha due figli (Sean Preston e Jayden James): la coppia divorzia ufficialmente nel 2007.

Oggi Britney sembra aver trovato un po' di stabilità nella sua vita sentimentale: accanto a lei dal 2016 c'è il modello Sam Asghari. Continua invece la battaglia legale per liberarsi dal controllo del padre Jemie, attualmente suo tutore. Nel 2020 l'avvocato della popstar ha annunciato che Britney non calcherà più un palco fino a quando suo padre avrà il controllo di tutto.

(Credits photo: Getty)