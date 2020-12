The Kolors, Stash è diventato papà: è nata Grace

Antonio Stash Fiordispino è diventato papà. Il cantante dei The Kolors ha annunciato su Instagram la nascita della primogenita Grace, avuta dalla compagna Giulia Belmonte: “È nata Grace ed la cosa più bella del mondo”, ha pubblicato nelle Storie incorniciando il pensiero con un cuore rosso.

Poco dopo è arrivata anche la foto di rito insieme alla sua Giulia: “È appena nata Grace...e io sembro un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia ed euforia che sto provando ora. Non ci sono parole per raccontare la felicità che stiamo vivendo in questo momento. Giulia è stata fortissima ed è andato tutto alla grande!!! Brava mami, sei immensa!”.

Il 32enne cantante casertano, rivelatosi al pubblico grazie alla partecipazione alla quattordicesima edizione del talent Amici di Maria De Filippi, vinta dai The Kolors nel 2015, aveva dato vita nei giorni scorsi al lungo countdown a mezzo social. Proprio in occasione dello show aveva annunciato che sarebbe diventato padre e, durante una puntata di “Amici Speciali”, la conduttrice lo aveva sorpreso regalandogli un ciondolo da donare alla nascitura.

Diversi erano stati i video e i post dedicati alla figlia in arrivo: “Ormai ci siamo quasi – scriveva due settimane fa - stai per arrivare! E io dal momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa...eri 6 millimetri quando ti abbiamo vista per la prima volta, ma sei stata sin da subito la cosa più grande della mia vita! Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te”. E ancora, appena cinque giorni fa, aveva pubblicato un video in cui suonava la chitarra accompagnandolo con la didascalia “mi sa che questa è l’ultima che sentirai da lì dentro”. Una profezia che si è avverata oggi.

(Credits photo: Instagram/thekolors_stash)