Robbie Williams ha rivelato che sta per formare una nuova band

Durante una recente diretta Instagram Robbie Williams ha annunciato che sta lavorando a nuova musica e che le canzoni in arrivo non usciranno sotto il suo nome. La ragione è che sta formando un nuovo gruppo.

Il cantante ha spiegato: «È un piccolo progetto che sto portando avanti con un paio di miei amici, Flynn Francis e Tim Metcalfe. Stiamo mettendo insieme una band».

ma questa non è l'unica novità. L'ex Take That ha raccontato anche che le loro esibizioni non saranno sempre convenzionali e che i fan dovranno aspettarsi anche dei "simil-rave". In particolare il cantante sta progettando di esibirsi con i suoi amici in luoghi in cui esporrà le opere d'arte che ha prodotto durante il lockdown: «Durante il giorno sarà una galleria. Poi di notte farò il DJ e sarà uno spazio musicale, qualcosa che quelli della mia età chiameranno rave».

Robbie si è detto molto euforico per questa idea e ha già in mente una serie di città in cui spera di esibirsi in questo modo.

(Credits photo: Getty)