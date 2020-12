Festival di Sanremo 2021, svelati novità e regolamento

26 big, una serata dedicata alle canzoni d’autore, sfide ad eliminazione diretta. Il Festival di Sanremo non lascia. Anzi, raddoppia. Se nei mesi scorsi, complice l’emergenza sanitaria, era stata messa in discussione l’edizione numero 71 della kermesse canore più famosa d’Italia, tutti i dubbi sono stati sciolti oggi in occasione della presentazione dell’evento.

Il direttore artistico Amadeus, confermato dopo il successo di quest’anno, ha illustrato le novità dell’appuntamento in programma dal 2 al 6 marzo 2021 nel corso della conferenza stampa di presentazione della finale di Sanremo Giovani: “Volevo dare un segnale forte. Non sarà il 71esimo Festival, sarà 70+1. Vorrei fosse il Sanremo della rinascita”.

E allora ecco svelate le novità più significative, ad iniziare dal numero dei partecipanti. Nella categoria concorreranno 26 artisti, due in più dell’anno scorso, tre se si considera la serata conclusiva alla quale non parteciparono Bugo e Morgan. 10 di loro saranno donne, contro le 7 dell’edizione 2020. Per il gentil sesso sarà questa l’occasione per provare a tornare sul podio: l’ultima a riuscirci è stata Annalisa, classificatasi terza nel 2018. Molti dei big saranno giovanissimi.

Per quanto riguarda le serate, quella di giovedì sarà dedicata alla canzone d’autore. I big dovranno interpretare un brano a testa tra quelli del repertorio classico della canzone d’autore italiana, anche se non strettamente legata al Festival. Gli artisti potranno decidere se duettare con un ospite o interpretarla da soli e la votazione, al contrario di quanto avveniva in passato, avrà valore per la classifica finale.

Sempre a proposito di classifica, c’è da registrare il ritorno del televoto anche durante le prime due serate. Nella categoria Nuove Proposte, invece, è prevista l’eliminazione delle sfide testa a testa. Questa soluzione, già sperimentata in passato, farà sì che alla serata finale della categoria, in programma venerdì 5 marzo, giungeranno solo quattro degli otto protagonisti in gara. A decretare il vincitore tra le Nuove Proposte saranno Giuria demoscopica, Giuria della Sala Stampa e Televoto. Per i big, invece, il venerdì avverrà il voto della Sala Stampa. Le stesse tre giurie voteranno per la finalissima del 6 marzo, scegliendo dapprima i tre finalisti e poi il vincitore.

I 26 artisti che punteranno a raccogliere l’eredità di Diodato, trionfatore quest’anno col brano “Fai rumore”, verranno svelati in occasione della puntata finale di Sanremo Giovani, questo giovedì 17 dicembre.