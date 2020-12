Lorde: il titolo del nuovo album scelto dopo il viaggio in Antartide

In occasione di una recente intervista rilasciata a Newshub, un magazine neozelandese, Lorde ha rivelato di aver scelto il titolo del suo nuovo (attesissimo) album in seguito ad un viaggio in Antartide.

La cantautrice 24enne di origini neozelandesi è stata in Antartide a febbraio 2019 con l'intento di vedere e toccare con mano quelli che sono gli effetti dei cambiamenti climatici. Si è trattato, com'era prevedibile, di un viaggio molto importante che ha avuto un grande impatto su di lei, tanto che ad un certo punto ha pensato: «Questa è la cosa più bella che vedrai nella vita».

L'artista ha raccontato dettagliatamente la sua esperienza in un libro di fotografie intitolato "Going South" che è stato pubblicato lo scorso novembre.

Ma non è tutto. Lorde ha anche raccontato di aver tratto ispirazione per il titolo del suo nuovo album proprio durante quel viaggio: «Appena tornata ho pensato: "È questo"!».

Ella Marija Lani Yelich-O' Connor, vero nome dell'artista, aveva parlato dell'album già a maggio, quando aveva pubblicato una lunga lettera ai fan in cui rivelava di essere elettrizzata ed entusiasta del lavoro in corso, anche se era consapevole del fatto che avrebbe impiegato un po' di tempo per rilasciarlo.

E aveva concluso scrivendo: «Potrei darvi le nuove canzoni più in fretta. Ma quando si ascoltano cose di qualità, si provano sensazioni speciali. Capite cosa intendo?».

