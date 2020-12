È nato il settimo figlio di Taylor degli Hanson

Qualche giorno fa Taylor degli Hanson ha pubblicato una foto sui suoi canali social per presentare ai fan la sua bimba, nata lo scorso 7 dicembre. Maybellene Alma Joy, questo il nome della piccola, ha reso il cantante e musicista padre per la settima volta.

Nel post pubblicato su Instagram, Taylor ha condiviso una dolcissima foto che lo ritrae mentre guarda teneramente la sua piccola che tiene tra le braccia. La didascalia che accompagna lo scatto recita: "Vi presento la nostra Maybellene Alma Joy, nata il 7 dicembre 2020. Sette è un bel numero".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @taylorhanson

Taylor e Natalie, che si sono sposati nel 2002, sono già genitori di altri 6 ragazzi: il primogenito, Jordan, ha già 18 anni. Seguono Penelope, di 15 anni, River, di 14 anni, Viggo, di 12 anni, Wilhelmina, di 8 anni e Claude, di appena 2 anni.

Per chi non ricordasse di chi stiamo parlando, più di 20 anni fa Taylor Hanson faceva parte dell'omonima band (gli Hanson, appunto) formatasi nel 1992 dall'unione di tre fratelli originari dell'Oklahoma e diventata famosa in particolare per la hit del 1997 "MMMBop".

(Credits photo: Instagram/taylorhanson)