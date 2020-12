Ariana Grande ha detto "si" al fidanzato Dalton Gomez

Fiori d'arancio in vista per Ariana Grande: la cantante ha detto si alla proposta di matrimonio di Dalton Gomez mostrando il suo bellissimo anello di fidanzamento sui social.

La cantante 27enne ha postato sul suo canale Instagram una serie di scatti: alcuni la ritraggono in compagnia del del fidanzato, altri mettono in mostra lo splendido anello che lui le ha regalato per chiedere la sua mano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ariana Grande (@arianagrande)

Il post è stato immediatamente preso d'assalto dai fan e, in poche ore, ha ottenuto oltre 13 milioni di like e tantissimi commenti di congratulazioni e auguri. Tra i tanti, sono arrivati anche i messaggi di moltissimi vip e amici della coppia, come quelli di Hailey Baldwin, moglie di Justin Bieber, e quelli dell'agente della cantante Scooter Braun che ha scritto: “Congratulazioni a queste due anime fantastiche. Ari, ti vogliamo bene e non potremmo essere più felici per te. Dalton, sei un uomo fortunato“.

A onor del vero va detto che questa non è la prima volta che Ariana riceve una proposta di matrimonio: era già accaduto nel 2018 quando la proposta era arrivata dall'ex fidanzato Pete Davidson, al quale la Grande aveva anche detto si. Ma la storia tra i due era finita poco dopo.

Questa volta, però, le cose sembrano andare a gonfie vele: anche se la cantante e l'agente immobiliare ed ex ballerino stanno insieme da meno di un anno, a quanto pare lui è già riuscito a rubarle il cuore.

(Credits photo: Instagram/arianagrande)