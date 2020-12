Elettra Lamborghini augura buone feste con un twerking esplosivo

Elettra Lamborghini ha voluto fare degli auguri speciali ai suoi follower in occasione del Natale. La cantante ha regalato ai suoi fan un “Merry Twerking Christmas”, optando per la sua forma “d’arte” preferita per augurare ai suoi seguaci di trascorrere delle buone feste.

Il video della ricca ereditiera, sulle note di Jingle Bells, è stato decisamente apprezzato, diventando subito virale. In meno di un giorno sono già state oltre 2 milioni le visualizzazioni, più di 4mila i commenti: “Merry Twerking Christmas! From me e il mio culon! Che dopo questo 2020 di c*** ce ne vuole tanto. Tagga chi ne ha bisogno di un po’”, la caption della #twerkingqueen, che ha condito il suo 2020 con la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare”, diventato un tormentone radiofonico, e che a fine estate è convolata a nozze con il dj neerlandese Afrojack dopo aver scalato le classifiche dei singoli nel featuring con Giusy Ferreri “La Isla”, prodotto da Takagi & Ketra e pubblicato a fine giugno.