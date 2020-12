Salmo annuncia il suo ritorno

Salmo sta per tornare. Il rapper sardo, il cui ultimo album in studio “Playlist” risale al 2018, ha annunciato il proprio comeback sui social network. Uno scatto e una data, da cerchiare di rosso sul calendario di ogni fan. L’8 gennaio 2021 è quella prevista per il ritorno sulla scena dell’artista simbolo di Machete.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salmo Official (@lebonwski)

Al momento non sono state fornite ulteriori informazioni. Nessun indizio su quella che potrebbe essere una nuova canzone o un nuovo album. Finora l’artista, al secolo Maurizio Pisciottu, ne ha realizzati cinque in studio e due dal vivo. Si tratta di “The Island Chainsaw Massacre” (2011), “Death USB” (2012), “Midnite” (2013), “Hellvisback” (2016) e “Playlist” (2018). Le raccolte delle esibizioni live sono invece “S.A.L.M.O. Documentary” del 2014 e “Playlist Live” pubblicato il 6 dicembre di un anno fa.

Sempre nel 2019, alla mezzanotte del 5 luglio, aveva pubblicato “Machete Mixtape 4”, che lo aveva visto protagonista nelle vesti di rapper e produttore in molte delle 18 tracce presenti. Playlist Live conteneva invece gli inediti “Salmo 23” e “Charles Manson (buon Natale 2)”, quest’ultimo realizzato con Lazza, Dani Faiv e Nitro. A proposito di collaborazioni, non si può dire che il 2020 abbia visto il rapper isolano starsene con le mani in mano. Tra le più importanti dell’ultimo anno si annoverano senza dubbio quelle con Ghali, Vegas Jones, Dark Polo Gangk, Emis Killa, Fabri Fibra, Jake La Furia, Slait e Young Miles. Sempre quest’anno Salmo ha lanciato la sua etichetta discografica, la Lebonski 360°.