Jennifer Lopez si strucca in diretta e il risultato lascia i fan di stucco

Jennifer Lopez, che da poco ha lanciato la sua linea beauty JLo Beauty, si strucca in diretta su Instagram rivelando una pelle dal glow incantevole e senza una ruga! Che la cute di JLo fosse impeccabile non era forse una novità, ma quali sono allora i segreti di bellezza della 51enne cantante e ballerina statunitense?

In una diretta Instagram, pubblicata sul suo profilo allo scoccare del nuovo anno, ce ne mostra alcuni. Truccata di tutto punto per l’evento “Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve’ 2021”, organizzato dalla ABC per festeggiare San Silvestro a New York, la regina del dance pop si è messa di fronte alla telecamera con diversi strati di makeup “drammatico” sul viso.

Il cleanser della sua nuova linea fa miracoli: le basta una punta di crema sul viso inumidito per sciogliere il pesante trucco di scena e lavare via non solo i glitter, ma anche il 2020. In una manciata secondi e come per incanto il make up sparisce senza sfregamenti o arrossamenti. La pelle appare molto compatta, luminosa e senza una ruga. La routine serale continua con siero e crema idratante su viso e collo.

“Abbiamo la faccia pulita per il 2021 dopo l’evento Wash Away 2020 di ieri sera – ha scritto la popstar su Instagram – non riesco a credere che JLo Beauty sia finalmente arrivata. Abbiamo impiegato anni per realizzarla e ora finalmente è qui. Abbiamo trascorso molto tempo a testare i prodotti e le formule per assicurarci di aver creato i prodotti perfetti per te per ottenere quella luce! Sono così orgogliosa di ciò che abbiamo realizzato e so che lo amerete anche voi. Abbiamo appena iniziato!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Il trucco del mestiere? Spalmare l’eccesso sulle mani, per avere dita splendide e completamente idratate. Sentirsi belle nella propria pelle senza filtri o fondotinta? È proprio l’obiettivo della linea beauty dell’artista. E a vedere lei, sembra davvero possibile. Il trucco della sua pelle invidiabile va sicuramente rintracciato nei prodotti che utilizza e che giocano un ruolo importante, ma pare che Jennifer Lopez sia molto attenta a tre cose: sonno, corretta alimentazione ed esercizio fisico.