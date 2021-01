Billie Eilish, in uscita un audiolibro e un libro fotografico

Billie Eilish si rinnova e lo fa non solo attraverso la musica ma anche con due nuovi interessanti progetti, annunciati dalla stessa popstar sui social.

In attesa del nuovo disco, la cui data di pubblicazione non è ancora stata stabilita, la cantante ha infatti annunciato l’uscita di un audiolibro e un libro fotografico da lei stessa curati. La casa editrice coinvolta nel progetto è la Grand Central Publishing, che l’11 maggio stamperà un libro contenente un centinaio di foto completamente inedite, tratte dall’archivio di famiglia di Billie Eilish. Il libro fotografico sarà poi accompagnato da un audiolibro, dal titolo “Storie mai raccontate prima”.

Con questi due nuovi progetti quindi la cantante di Bad Guy regala ai suoi fan uno spaccato sulla sua vita privata, condividendo ricordi che riguardano la sua carriera ma anche i rapporti con famiglia e amici. È quello che scrive la stessa Billie, annunciando su Instagram l’uscita dei due libri: “Ho passato molte ore, in molti mesi, a scorrere i miei album e archivi di famiglia, raccogliendo a mano tutte le foto di questo libro. Spero che vi piaccia tanto quanto è piaciuto a me”.

Tornando invece all’attesissimo nuovo album, le informazioni invece non sono molto chiare e i fan dovranno probabilmente pazientare ancora. Le ultime dichiarazioni in merito risalgono a dicembre, quando la popstar aveva fatto sapere di aver pronte 16 canzoni. In particolare, in un’intervista a SiriusXM Billie Eilish ha dichiarato: “Il nuovo disco è fatto al 50%, non al 60. Ed è così entusiasmante, ne sono innamorata. Sono così felice e orgogliosa, riguarda tutta la vita reale, come le cose che sono successe di cui ho scritto. Questo album è come se non fosse inventato. Riguarda qualcosa di reale che sta succedendo nella mia testa. Sono molto entusiasta ed è tutto molto diverso. Non vedo l’ora che la gente lo ascolti, non vedo l’ora di eseguirlo dal vivo”.