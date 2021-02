La partecipazione di Fedez a Sanremo è salva

Weekend da paura per Fedez, con il timore di essere escluso da Sanremo! L’esclusione avrebbe colpito anche Francesca Michelin, sua partner per la canzone in gara a Sanremo.



Ma andiamo con ordine: nei giorni scorsi il celebre rapper della coppia Ferragnez posta sul proprio seguitissimo account Instagram alcuni secondi della canzone Chiamami per nome, con cui parteciperà a Sanremo. La polemica è immediata e Fedez cancella subito la storia dal social network. Ma contestualizziamo: Fedez passa sui social moltissimo tempo, per lui e la moglie Chiara Ferragni sono uno strumento di lavoro e di popolarità estrema.



Immaginatevi quante ore un cantante che sta per partecipare a Sanremo deve dedicare alle prove della sua canzone? Trovare il tempo per fare stories e prove senza che le due cose coincidano, quella sì che deve essere una vera sfida, altro che Sanremo! Ad ogni modo il buon Fedez lo ha fatto in buona fede: in molti spezzoni già pubblicati in precedenza delle prove fatte con Michelin ha sempre tolto l’audio in modo da non violare le severissime regole di Sanremo sui pezzi che devono essere assolutamente inediti!

Anche a un Instagrammer professionista come lui capita di sbagliare, insomma, e di dover correre ai ripari con il santo tasto “elimina la storia” che ha spesso tolto tanti di noi dall’imbarazzo e senza grandi ripercussioni. Quando hai oltre 11 milioni di follower non sarai mai veloce abbastanza da cancellare il contenuto sbagliato per tempo!



Respiro di sollievo, comunque, per Fedez che rimane in gara grazie al buonsenso e ai tanti precedenti rimasi sempre impuniti. Tra questi Paola e Chiara nel 2005 di cui furono messi in rete prima del Festival ben 30 secondi della loro canzone in gara, cosa che successe su YouTube anche al brano di D’Alessio e Berté del 2012. Un caso è perfino precedente alla diffusione del Web: nel 1973 la canzone dei Camaleonti fu mandata in onda dalla stessa Rai, il giorno della vigilia di Sanremo. Insomma, ogni edizione degna di nota ha il suo partecipante a rischio esclusione e in questo caso è anche un nome molto popolare. Che non sia il caso di dire: l’importante è che se ne parli?