Un diamante da 24 milioni impiantato nella fronte per Lil Uzi Vert

Se aveste 26 anni e foste un celebre trapper americano amatissimo dalle teeneager ci sono moltissime cose che potreste fare o comprare. Tra tutte, Lil Uzi Vert ha optato per farsi incastonare un diamante in fronte. Ognuno ha i suoi gusti. Si tratta sicuramente di un gioiello di grande valore estetico: un diamante rosa da 11 carati e 24 milioni di dollari.

Ai comuni mortali sfuggirà però il motivo di questa eccentrica follia e l’unico che ha la risposta forse è proprio il trapper, attendiamo delucidazioni!



Nel frattempo abbiamo solo un video postato sul suo profilo Instagram che conta 13 milioni di follower. Nella caption il cantante racconta la lunga storia del gioiellino: “Sono anni che pago per un diamante rosa naturale di Elliot. Questa pietra è costata così tanto che la pago dal 2017. Quella è stata la prima volta che ho visto un vero diamante rosa naturale“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Marni Life( NO STYLIST)1600 (@liluzivert)



Da quel che scrive si tratta di una sorta di riscatto, ma anche di un colpo di testa. La prima volta che ha visto un diamante ha pensato bene non solo di comprarlo, ma di metterlo al sicuro nella fronte. L’ironia di questa curiosa scelta è che avendolo incastrato proprio sopra gli occhi, non lo vedrà così spesso. Prossimo acquisto per Lil Uzi Vert: la casa degli specchi!