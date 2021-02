Dua Lipa sta per pubblicare un nuovo singolo

Dua Lipa è pronta a pubblicare una nuova versione del suo ultimo album in studio "Future Nostalgia". Dopo l'edizione remix intitolata "Club Future Nostalgia" uscita ad agosto, il 12 febbraio sarà la volta di "Future Nostalgia: The Moonlight Edition". Il disco sarà lanciato il giorno dopo il singolo inedito "We’re Good", disponibile dall'11 febbraio. Per Dua l'edizione originale di "Future Nostalgia" è stata un successo di pubblico e critica incredibile. Da molti è considerato il migliore disco uscito nel 2020, parola di Sir Elton John.

Non è una sorpresa che la pop star abbia deciso di continuare a cavalcare il successo di “Future Nostalgia” con una nuova edizione, nonostante il disco originale sia stato pubblicato nel bel mezzo di una pandemia, il progetto l’ha proiettata fra le stelle mondiali. Le prime immagini della nuova versione di “Future Nostalgia” permettono di dare un'occhiata anche ai look sfoggiati da Dua Lipa per questo repack atteso dai fan. Non mancano reminiscenze anni '80 e '90, ormai un marchio di fabbrica. "Mi stavo chiedendo chi sarebbe stata perfetta per Ludovic de Saint Sernin e Dua Lipa è stata la prima a venirmi in mente", ha spiegato proprio de Saint Sernin, parlando della collezione primavera/estate 2021 indossata dalla cantante kosovara.