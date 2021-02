Ermal Meta: il nuovo album è "Tribù urbana"

"Tribù urbana" è il titolo del nuovo disco di Ermal Meta: uscirà il 12 marzo, la settimana dopo il Festival di Sanremo, a cui il cantante partecipa con "Un milione di cose da dirti".

Lo ha annunciato lo stesso Ermal Meta con un post sui suoi social, in cui spiega: "Sono emozionato e sono impaziente di farvelo ascoltare. In questi tempi sparpagliati ciò che mi ha dato il coraggio di continuare a sognare è la consapevolezza che la forza risiede nell’insieme. Non è felicità se non. si condivide, non è divertente se non ridi con qualcuno, non è amore se non puoi dirlo. Siete voi il mio Insieme, la mia Tribù".

L'album è stato anticipato da un primo singolo "No Satisfaction", uscito un mese fa. Arriva a tre anni da "Non abbiamo armi", l'album che conteneva "Non mi avete fatto niente", la canzone assieme a Fabrizio Moro che portò il duo alla vittoria del Festival di Sanremo 2018.

Questa la copertina dell'album, con un ritratto davvero particolare del cantante di origini albanesi.