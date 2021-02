Venerus, il primo disco solista con Frah Quintale, Rkomi e Gemitaiz

Un disco mistico e "spaziale". Esce oggi "Magica Musica", l’album di esordio di Venerus. Polistrumentista, oltre che cantautore con una storia interessante alle spalle che parte da Milano e arriva fino a Londra, dove entra in contatto con la scena musicale locale, poi si traferisce Roma e torna a Milano, il tutto mischiando dal soul al pop all’elettronica all’R&B. Nel disco è stato anticipato dai singoli "Canzone per un amico" e "Ogni pensiero vola": è formato da 16 tracce con Mace che co-produce 12 pezzi e vede la partecipazione di Frah Quintale, Calibro 35, Rkomi e Gemitaiz per quanto riguarda i featuring, oltre ai produttori Crookers, Tommaso Colliva, Vanegas, amanda lean & not for climbing. Il disco sorprende ad ogni traccia dove Venerus, attraverso una capacità di scrittura estremamente raffinata e l’eclettismo sonoro, conduce l’ascoltatore in un viaggio spazio-temporale. Si tratta di un’esplorazione verso mondi magici e atmosfere oniriche, alla scoperta di nuove dimensioni.