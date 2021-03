Cardi B, prima donna rapper con un singolo di diamante

Cardi B è diventata la prima rapper donna ad avere un singolo certificato di diamante ricevuto dopo che la sua "Bodak Yellow", pubblicata nel giugno 2017, ha venduto oltre dieci milioni di unità negli Stati Uniti. "Bodak Yellow" è stato il primo singolo tratto dall'album di debutto dell'oggi 28enne musicista del Bronx "Invasion of Privacy"pubblicato nell'aprile 2018. La Recording Industry Association of America (RIAA) ha certificato "Bodak Yellow" singolo di diamante avendo venduto oltre dieci milioni di unità, ovvero la soglia richiesta negli Stati Uniti per ottenere tale certificazione. Secondo la RIAA, un'unità equivale a una singola vendita di brani digitali o 150 stream audio o video on demand.