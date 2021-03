Calcutta selezionerà le canzoni dello Zecchino d’Oro

Giudici d’eccezione per una manifestazione storica come lo Zecchino d'oro. La giuria con il compito di scegliere le canzoni per l'edizione 2021 dell'evento canoro sarà composta da Rudy Zerbi, Cristina d’Avena, Arianna Bergamaschi e il cantautore Calcutta. Quest’ultimo rappresenta certamente una presenza inaspettata, che contribuirà a lanciare ulteriormente l’appuntamento canoro via social, facendolo arrivare a sempre più persone. I protagonisti, in ogni caso, rimangono i piccoli cantanti in erba, che tenteranno di passare il vaglio della variegata commissione composta da professionisti della musica e dello spettacolo. Per i più grandi, c’è molta curiosità attorno al 2021 di Calcutta, che registra con questa partecipazione una delle primissime mosse del suo anno professionale.

