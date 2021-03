Green Day, edizione speciale dell'album "Insomniac"

In occasione dei 25 anni di “Insomniac” i Green Day hanno lanciato un’edizione speciale del disco, rimasterizzato in versione doppio vinile e con molti contenuti extra. Il disco sarebbe dovuto uscire a ottobre del 2020, ma a causa dell’emergenza sanitaria è stato posticipato a marzo 2021. Questa edizione di “Insomniac” conterrà un doppio vinile arancione e avrà la copertina in argento laminato. Il primo lp conterrà la versione rimasterizzata del disco del 1995, con un nuovo master, mentre il secondo lp conterrà il meglio del concerto dei Green Day allo Sportovni di Praga il 26 marzo 1996, registrato durante il fortunato “Insomniac World Tour”. Un’occasione unica per i fan dei Green Day che potranno festeggiare così al meglio i 25 anni dall’uscita del progetto discografico.

“Insomniac” è il terzo disco più venduto dei Green Day, subito dopo “American Idiot” e “Dookie”. Il titolo del disco deriva da un’idea del cantante Billie Joe Armstrong che durante quel periodo soffrì di una forte insonnia a causa della nascita del primo figlio. Il disco non ebbe il successo del precedente lavoro ma riuscì comunque ad affermarsi e a portare alla ribalta singoli come: “Geek Stink Breath”, “Stuck with Me”, “Jaded” e “Walking Contradiction”.