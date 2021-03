Salmo, al via le riprese per la sua serie tv Blocco 181

Ormai è tutto pronto. Tra periferie e comunità multietniche milanesi, giovani attori si muovono sotto la direzione dei registi di Suburra e Gomorra: c’è grande attesa per Blocco 181, la nuova serie girata a Milano, nonché primo progetto televisivo del rapper Salmo, che ne è supervisore e produttore musicale ma anche produttore creativo e attore. Alla regia della serie prodotta da Sky Studios – costituita da otto episodi, ambientata tra le comunità multietniche della Milano di periferia – ci saranno Giuseppe Capotondi (Suburra – La serie, La Doppia Ora, La tela dell’inganno) con Ciro Visco (Gomorra – Quarta stagione, Doc – Nelle tue mani) e Matteo Bonifazio (che ha all’attivo campagne pubblicitarie per numerosi brand internazionali e collabora con molte case di produzione di tutto il mondo).

Il 3 personaggi principali al centro di ‘Blocco 181’ – le cui riprese avverranno durante l’estate 2021 a Milano – avranno il volto di giovanissimi attori ancora poco conosciuti al grande pubblico. Laura Osma (El Chapo) sarà Bea, ragazza latino-americana che si troverà divisa tra la fedeltà alla sua famiglia e alla sua gang e la voglia di cambiare la sua vita; ad affiancarla ci saranno Alessandro Piavani (The Two Popes, La Mafia Uccide Solo d’Estate – La serie, I Medici) e Andrea Dodero (Non Odiare), rispettivamente Ludo e Mahdi, due amici uniti come fratelli. A raccontare, immortalando e fissando con il suo occhio e con il suo straordinario obiettivo le immagini, il set e le scene di ‘Blocco 181’ sarà Gabriele Micalizzi, noto fotoreporter di guerra.