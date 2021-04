Travis Scott ha presentato la sua fondazione benefica

Non solo musica, ma anche solidarietà e aiuti concreti. Travis Scott, lo scorso ottobre, ha scritto su Twitter che avrebbe pagato un semestre di tasse scolastiche a cinque studenti di college e università storicamente neri. Dopo aver scelto i destinatari dei soldi tramite social, il famoso rapper ha lanciato la sua fondazione benefica Cactus Jack Foundation.

La fondazione ha collaborato con la sua città natale, Houston, per distribuire anche 50mila pasti gratuiti ai residenti durante la gelata del Texas a febbraio. Grazie ai suoi successi in ambito musicale, Travis Scott è stato nominato ai Grammy, ha vinto il RAD, il Red Carpet Advocacy Impact Awards, che onora le figure culturali che sono di ispirazione nel loro lavoro. Insieme a lui in nomination c’erano: Charlize Theron, Priyanka Chopra Jonas, Laverne Cox e Margot Robbie. La fondazione di Travis Scott prevede di dare diverse borse di studio agli studenti della HBCU. Parallelamente il rapper sta lavorando ad un progetto a Houston per un centro di educazione al design per i giovani.