Geri Halliwell, 20 anni fa usciva la sua "It’s Raining Men"

Impossibile non averla cantata o ballata. È il 30 aprile 2001 quando Geri Halliwellpubblica la cover di uno dei brani più iconici della storia della musica: "It's Raining Men" del duo The Weather Girls. In occasione del ventesimo compleanno della canzone, Ginger Spice ha pubblicato una serie di ricordi legati al brano sul profilo Instagram che vanta più di un milione di follower che ogni giorno seguono la sua vita tra musica, servizi fotografici e momenti di relax con gli affetti più cari. "Scream If You Wanna Go Faster" è il titolo del secondo album da solista della popstar britannica che scelse come singolo apripista proprio "It's Raining Men". La canzone si rivelò immediatamente un successo straordinario a livello internazionale conquistando anche un prestigioso disco d’oro nel Regno Unito per aver venduto più di 400.000 copie.

