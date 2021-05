Baby K, il nuovo singolo è "Pa Ti"

Non esiste estate senza tormentoni che, in Italia si traduce con non esiste estate senza Baby K. La regina del pop nostrano sta per tornare. Claudia Judith Nahum, vero nome di Baby K, ha infatti annunciato sui suoi profili social l’arrivo di “Pa Ti”, il nuovo singolo in coppia con il cantante spagnolo Omar Montes, su tutte le piattaforme di streaming musicale dal prossimo venerdì 7 maggio. Per Baby K si tratta non solo di portare allegria sulle spiagge italiane, specie dopo il momento di difficoltà segnato dalla pandemia, ma anche di raggiungere con la sua musica mercati diversi dal nostro, puntando sul panorama internazionale. Da lei descritta come “Una vera bomba”, “Pa Ti” si preannuncia essere un’anticipazione del nuovo album in arrivo dell'artista italiana, campionessa delle classifiche. Il brano, come scritto, è in collaborazione con Omar Montes ed è nato sotto l’attenta produzione di Congorock.

