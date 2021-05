Ernia, arriva una nuova versione di "Gemelli"

È per ringraziare i fan dell’enorme supporto ricevuto negli scorsi mesi, dopo la pubblicazione di “Gemelli”, che Ernia ha pensato di fare loro un regalo: una ri-edizione dell’omonimo album, ricca di nuove tracce e collaborazioni. “Gemelli Ascendente Milano”, questo il titolo scelto per il disco deluxe, uscirà il prossimo 21 maggio 2021. Quello del rapper milanese Ernia, pseudonimo di Matteo Professione, è stato senza dubbio uno degli album più venduti del 2020. “Gemelli”, che si prepara ad arrivare in una veste inedita, ha raccolto un gran numero di apprezzamenti da pubblico e critica che gli hanno fatto guadagnare altrettanti premi e riconoscimenti. Basti pensare che solo il singolo di debutto “Superclassico” ha ricevuto il quinto disco di platino, mentre “Ferma a guardare” ne ha ricevuto uno, “Puro Sinaloa” con Rkomi, Tedua e Lazza ha reso onore alla celebre versione dei Club Dogo guadagnandosi un disco d’oro. "Gemelli Ascendente Milano” includerà brani e collaborazioni inedite, come quella con i Pinguini Tattici Nucleari sulle note di “Ferma a guardare”.

